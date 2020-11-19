Karar verildi: D-100 kara yolunun Kocaeli kesimi şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündoğdu, "UKOME toplantımızda önemli bir karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda artık şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan hiçbir firma D-100 kara yolunu kullanamayacak. Şehir içi trafik rahatlığı ve trafik güvenliği açısından aldığımız bu karar şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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