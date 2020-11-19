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Diyarbakır’da dehşet! 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

'ın Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 100'den fazla merminin sıkıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Diyarbakır’da dehşet! 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Olay, saat 23.00 sularında, merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi.

Diyarbakır’da dehşet! 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, iki grup arasında uyuşturucu satış yeri konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır’da dehşet! 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

100'den fazla kurşunun sıkıldığı kavgada S.G., Ş.G., E.G., M.G., A.U., F.U., S.U., C.U., M.U., silahlı kavgaya karıştı.

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Diyarbakır’da dehşet! 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kavgada S.U. ağır yaralanırken, C.U'da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Diyarbakır’da dehşet! 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır’da dehşet! 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

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