İki Mehmetçik şehit oldu: Bir askerimizin tedavisi sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde yaşanan araç kazası sonrasında 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Kaza sonrasında yaralanan bir askerimizin tedavisi hastanede sürüyor.
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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde yaşanan trafik kazası sonrasında 2 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.
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