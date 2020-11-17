Otobüslerde sivil polislerden Kovid-19 denetimi

"VATANDAŞLARIMIZIN YARDIMI OLMADAN BAŞARILI OLAMAYIZ"

Vatandaşın yardımı olmadığı sürece bu işin üstesinden gelinemeyeceğini belirten Komiser Bünyamin Demir, "Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği fazla yolcu almıyorsunuz. Vatandaş ısrar etse de. Vatandaşların yardımı olmadığı sürece bu işi başaramayız. Önemli olan sizin bize destek vermeniz. Siz bize destek verirseniz biz bu işi başarabiliriz" dedi.