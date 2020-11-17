17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki Enes’i fabrikada döven iki şüphelinin 4 yıldan 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi

Beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki Enes’i fabrikada döven iki şüphelinin 4 yıldan 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi

Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve serbest bırakılan iki , soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan jet iddianamede, iki şüphelinin 4 yıldan 6'şar aya kadar . Savcılık iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde tutuklanmalarını da talep etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
ABONE OL
Beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki Enes’i fabrikada döven iki şüphelinin 4 yıldan 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi

Olay, geçtiğimiz günlerde Talatpaşa'da bir yaşanmıştı. 7 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Y. geçirerek hayata döndü. 1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.

BEYİN AMELİYATI OLAN ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE

Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi. Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞKENCENİN YARALARINI CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ

Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Önceki gün serbest bırakılan iki , tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunmuştu.

JET İDDİANAME

Hürriyet'in haberine göre; 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan iki şüpheli hakkında savcılık, soruşturmasını tamamladı.

Hazırlanan jet iddianamede, iki şüphelinin 4 yıldan 6'şar aya kadar . Savcılık iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde tutuklanmalarını da talep etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kağıthane'de 15 yaşındaki E.Y'nin, çalıştığı iş yerinde darbedildiği yönünde haberlerin yayınlanması üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ekipler, 15 yaşındaki E.Y'nin evine giderek ailesiyle görüşmüş, babanın, 1,5 yıldır Kağıthane'de faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çalışan oğlunun, iş yeri sahibi Yücel B. tarafından darbedilip görüntülerinin videoya çekildiğini beyan etmesi üzerine, E.Y, babasıyla birlikte hastaneye götürülerek darp raporu alınmıştı. Ardından mağdur çocuk ve babası gerekli işlemler için Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Beyin ameliyatı geçiren ve fabrikada darp edilen Enes Yağcı A Haber’e konuştu BEYİN AMELİYATI GEÇİREN VE FABRİKADA DARP EDİLEN ENES YAĞCI A HABER’E KONUŞTU

Bu arada E.Y'nin, yaklaşık 11 yıl önce yüksekten düşme kaynaklı beyin ameliyatı geçirdiği, bu ameliyat sonrasında herhangi bir engelinin olduğuna dair sağlık raporunun bulunmadığı belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Yücel B ile Samet K, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA