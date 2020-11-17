15 bin kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, Darende'de kaçakçılık yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

PARA CEZASI YAZILDI

Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 486 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Polis, kaçak ürünlere el koyarken, 1 kişiye idari para cezası yazıldı.