Sakarya'da bir hastanede koronavirüs yoğunluğunun olduğu iddia edilen görüntü ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada 'İstanbul'daki bir hastanede Covid hastalarının yoğunluğu' şeklinde paylaşılan görüntülerin Sakarya'daki bir hastanede çekildiğini, hastaların ise koronavirüs hastası olmadığını açıkladı.