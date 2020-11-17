Bilim insanlarından salgın uyarısı! Yeni bir virüs türü keşfedildi...

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler yeni bir corona virüs dalgasıyla mücadele ederken, bilim insanlarının insanlığa yönelik yeni salgın tehditlerini belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki(CDC) araştırmacılar, Bolivya'da Ebola gibi hemarojik ateşe neden olan virüsler ailesinden nadir birinin, insandan insana bulaştığını tespit etti.