Şanlıurfa'da esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak! Esnaf tutuklandı

Emniyetteki sorgulamasında çocuğun iş yerine sürekli girip çıktığını ve bu duruma öfkelendiğini anlatan Arıcı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda da bir anlık öfkesiyle hareket ederek çocuğa şiddet uyguladığını ve pişman olduğunu ifade eden Arıcı, nöbetçi hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.