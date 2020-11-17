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Şanlıurfa'da esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak! Esnaf tutuklandı
Şanlıurfa Valiliği, esnaf Mahmut Arıcı'nın, iş yerinden sürekli su içmesine sinirlenip tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp yere attığı çocuğa her türlü maddi ve manevi sosyal desteğin sağlanacağını açıkladı. Pişman olduğunu ifade eden Arıcı, nöbetçi hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.