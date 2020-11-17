17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa'da esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak! Esnaf tutuklandı

Şanlıurfa'da esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak! Esnaf tutuklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2020 11:40
Güncelleme:17.11.2020 12:02
Şanlıurfa Valiliği, esnaf Mahmut Arıcı'nın, iş yerinden sürekli su içmesine sinirlenip tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp yere attığı çocuğa her türlü maddi ve manevi sosyal desteğin sağlanacağını açıkladı. Pişman olduğunu ifade eden Arıcı, nöbetçi hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haleplibahçe Mahallesinde cumartesi günü meydana gelen olayda, esnaf , iş yerine gelerek sürekli su içmek için girip çıkan 10 yaşlarındaki çocuğa sinirlendi.

Şanlıurfada sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Çocuğu tokatlayıp yere çarptı ŞANLIURFA'DA SOKAK ORTASINDA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! ÇOCUĞU TOKATLAYIP YERE ÇARPTI

Dışarı çıkan Mahmut Arıcı, arkadaşı ile iş yerinden ayrılan 10 yaşındaki çocuğu yakaladı ve dövmeye başladı. Arıcı, tekme dövdüğü küçük çocuğu daha sonra kaldırıp yere çarptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan küçük çocuğa yönelik şiddet, da büyük tepkiye yol açtı. Yoğun tepkilerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Mahmut Arıcı'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamasında çocuğun iş yerine sürekli girip çıktığını ve bu duruma öfkelendiğini anlatan Arıcı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda da bir anlık öfkesiyle hareket ederek çocuğa şiddet uyguladığını ve pişman olduğunu ifade eden Arıcı, nöbetçi hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

VALİLİK: HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Valiliği, şiddet mağduru çocuk ve ailesine destek sağlanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şiddet uygulayan esnafın tutuklandığı, çocuk ve ailesi ile irtibat kurulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Eyyübiye ilçesinde 14 Kasım 2020 günü meydana gelen küçük bir çocuğumuzun darp edildiği, vicdanları yaralayan olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine; görüntüleri inceleyen güvenlik güçlerimiz tarafından kimliği tespit edilen M.A adlı şahıs olayın yaşandığı gün gözaltına alınmış olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

Ayrıca, yaşanan üzücü olaya maruz kalan evladımız ve ailesiyle irtibata geçilmiş olup, Aile Çalışma ve Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğumuza ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi sosyal destek sağlanacaktır."

Çocuğa şiddet uygulayan şahıs tutuklandı
Çocuğa şiddet uygulayan şahıs tutuklandı
İğrenç olay! Yemek getiren kurye mide bulandırdı
İğrenç olay! Yemek getiren kurye mide bulandırdı
‘İstanbul'da durum vahim' diye paylaşmışlardı! Gerçek ortaya çıktı
‘İstanbul'da durum vahim' diye paylaşmışlardı! Gerçek ortaya çıktı
Vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Restoranlar lokantalar kapatılacak mı?
Restoranlar lokantalar kapatılacak mı?
İnfial yaratan görüntü! Tüm Türkiye ayağa kalktı
İnfial yaratan görüntü! Tüm Türkiye ayağa kalktı
O il için kritik uyarı
O il için kritik uyarı
CHP'li belediyeden tepki çeken uygulama!
CHP'li belediyeden tepki çeken uygulama!
Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı!
Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı!
Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsa soruşturma açıldı
Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsa soruşturma açıldı
Hakkari'den acı haber
Hakkari'den acı haber
Cani esnaf! Çocuğu acımasızca dövdü
Cani esnaf! Çocuğu acımasızca dövdü
Daha Fazla Video Göster