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Kimliği tespit edilemedi! Viyadüğün altında bulundu

Son dakika haberi... 'in Konak ilçesinde bir viyadüğün altında yanmış erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen ve 50 yaş üstü olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir morguna kaldırıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Kimliği tespit edilemedi! Viyadüğün altında bulundu

Yenişehir Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan bir viyadüğün altında bir kişinin cesedini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yanmış halde bir erkek cesedi buldu.

Kimliği tespit edilemeyen ve 50 yaş üstü olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kimliği tespit edilemedi! Viyadüğün altında bulundu KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ! VİYADÜĞÜN ALTINDA BULUNDU

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