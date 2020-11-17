‘İstanbul'da durum vahim' diye paylaşmışlardı! Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı ve gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada 'İstanbul'da bir hastanedeki Kovid 19 yoğunluğu' diye paylaşılan görüntülerin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kasım ayı başında hasta nakli sırasında çekildiğini açıkladı. Açıklamada "Görüntülerde yer alan hastaların tamamı COVID19 hastası olmayıp farklı şikayetlerle acil servise başvuran hastalardır. Kısa süreli yaşanan yoğunluk, 1 saat içinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla ortadan kalkmıştır." ifadeleri kullanıldı.