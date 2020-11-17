17 Kasım 2020, Salı
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Gaziantep'te koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyuruldu

Son dakika haberine göre; 'in İslahiye ilçesinde, tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı camilerden yapılan uyarı anonsları ile duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020
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Gaziantep'te koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyuruldu

salgının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokaklar, bulvar ve meydanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasaklanan alanlarda maske ve sigara denetimi yaptı. Ekipler, denetimde maske, sosyal mesafe ve belirli alanlarda getirilen sigara içme yasağı ile ilgili uyarılarda bulundu.



Öte yandan ilçedeki camilerden de vatandaşlara yasaklarla ilgili uyulması gerekenler anonsla duyuruldu. Anonsta caddelerde sigara içilmesinin yasaklandığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtilerek kurallara uyulması çağrısı yapıldı.

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