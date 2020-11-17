Gaziantep'te koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyuruldu
Son dakika haberine göre; Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı camilerden yapılan uyarı anonsları ile duyuruldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokaklar, bulvar ve meydanlarda sigara içilmesi yasaklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasaklanan alanlarda maske ve sigara denetimi yaptı. Ekipler, denetimde maske, sosyal mesafe ve belirli alanlarda getirilen sigara içme yasağı ile ilgili uyarılarda bulundu.