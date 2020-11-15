Tekirdağ'da sinsice takip ettiği kadını taciz eden şahıs yakalandı

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi eski sanayi sitesi mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre polis merkezine gelerek tacize uğradığını belirten G.K. (20) adlı genç kadın, polise verdiği bilgide, sanayi yolunda yürüdüğü bir kişinin kendisini takip ettiğini fark ettiğini bunun üzerine hızlansa da arkasından gelen şüphelinin kendisine sarılarak yere düşürmeye çalıştığını aynı zamanda da elle tacizde bulunduğunu söyledi. Direnerek bağırdığını ve çevreden yardım istediğini belirten genç kadın bunun üzerine tacizcinin kendisini bırakarak geldiği yöne doğru kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu.