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Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

'nın La Gomera Adası'nda sahil şeridindeki uçurumdan kopan dev kayalık çöktü. Tatilcilerin karavanlarının bulunduğu yerin birkaç metre uzağında meydana gelen olay kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020
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Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları içinde yer alan La Gomera Adası'nda sahil şeridindeki bir uçurumdan kopan dev kayalık sabah saatlerinde çöktü.

Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

Tatilcilerin karavanlarının bulunduğu yerin birkaç metre uzağında meydana gelen olayda, uçurumun bir kısmı çökerek denize karıştı.

Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde uçurumun bir kısmının çökmesi sonrasında büyük bir toz bulutu oluştu.

Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kamp yapan tursitlerin enkaz altında kalmış olabileceği ihtimaline karşı adada acil durum ilan edildiği ifade edildi.

Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

Eğitimli köpeklerin bölgede incelemelerde bulunduğu ifade edilirken,olaya illişkin henüz kayıp vakası bildirilmedi.

Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

İŞTE O ANLAR

Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

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Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

Korku dolu anları, etraftaki tatilciler dehşete kapılarak izledi.

Ölümle burun buruna geldiler! Dehşet anlar kamerada

O anlar sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

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