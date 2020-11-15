Batman Üniversitesinde yeni akademik yılı açılışı töreni yapıldı

Üniversitenin gelişimine her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Vali Şahin, "Doktora ve lisansüstü programların çok önemli oluğunu düşünüyorum. Bu programlara eğer üniversitemiz önem verirse bölge insanından doktora öğrencisi ve akademisyenler çıkacaktır. Bu da bölge insanına çok büyük katkı sağlayacaktır. Bizler naçizane üniversitemize destek olmaya devam edeceğiz. Bizim verdiğimiz destekler satidir. İş makinaları tedariki, yolların temizliği desteği gibi. Siz değerli hocalarımız ise üniversitemizin içini bilgi ile dolduracaksınız. Dolayısıyla önemli olan siz değerli hocalarımızın katkı ve destekleridir. Akademik yılımızın Batman'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.