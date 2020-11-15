- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Sokak ortasında genç kadını taciz etti! İğrenç görüntüler güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde takip ettiği genç kadını taciz eden şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüphelinin bir başka cinsel taciz suçundan cezaevine girdiği ve denetimli serbestlik kapsamında salıverildiği belirlendi. Sapık şahsın genç kadını adım adım takip ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.