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Sokak ortasında genç kadını taciz etti! İğrenç görüntüler güvenlik kamerasında

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Giriş: 15.11.2020 21:50
Güncelleme:15.11.2020 21:50
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde takip ettiği genç kadını taciz eden şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüphelinin bir başka cinsel taciz suçundan cezaevine girdiği ve denetimli serbestlik kapsamında salıverildiği belirlendi. Sapık şahsın genç kadını adım adım takip ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sokak ortasında genç kadını taciz etti
Sokak ortasında genç kadını taciz etti
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