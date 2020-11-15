15 Kasım 2020, Pazar
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Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem!

Son dakika haberi..AFAD tarafından yapılan açıklamada 'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde bir meydana geldiği bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem!

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

AFAD depremin 10.06 kilometre derinlikte meydana geldiğini de bildirdi.

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