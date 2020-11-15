Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem!
Son dakika haberi..AFAD tarafından yapılan açıklamada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
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AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
AFAD depremin 10.06 kilometre derinlikte meydana geldiğini de bildirdi.
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