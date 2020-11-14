Başkan Erdoğan'dan Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı: Kendisine rabbimden merhamet diliyorum

Usta kalemin ölüm haberini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti’nin Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongreleri için yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç’e başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan, şöyle dedi: “Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.”