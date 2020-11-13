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Küçükçekmece'deki park düzenlemesi rezaleti! Görevden alındılar!

'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı ve Park ve Bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Küçükçekmece'deki park düzenlemesi rezaleti! Görevden alındılar!

Valiliği, 'deki park düzenlemesi ile ilgili olarak, "Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır." açıklaması yaptı.

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Valilik açıklamasında, Küçükçekmece Belediyesi'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde "PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı" yönünde ihbar ve şikayet yapıldığı kaydedildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahallinde yapılan tespitler üzerine, söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı (S.G.) ile Park ve Bahçeler Müdürü (Ş.M.), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti. Yenilenen çocuk parkındaki terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kaldırılması için Kaymakamlık talimatıyla çalışma başlatılmıştı.

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PKK/PYD/ YPG PAÇAVRASINA BENZETİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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