Temas edeni zehirliyor! Ege kıyılarına kadar geldi...

ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL CAN YAKICI

Uzun dikenli deniz kestanesinin öldürücü olmadığını, ancak çok can yaktığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Kızıldeniz'den 8-10 yıl önce göç ettiği belirlenen tropikal bir tür olan deniz kestanesinin İsrail, Lübnan ve Mısır kıyılarında da görüldüğü bildirilmişti. Zehirli, tropikal, dikenli tür. İnsan teniyle temas etmesi halinde dikenleri aracılığıyla zehirler. Zehrinin öldürücü etkisi yok ama alerjisi olan kişiler için riskli olabilir. Dikkatli olunması ve görüldüğünde temastan kaçınılması, dikenlerinden korunmak gerekiyor" dedi.