Diyarbakır’da yüzüne tükürülen çocuğun babası filyasyon ekinde görev alıyor

"CAMİ İMAMI OLARAK FİLYASYON EKİBİNDE GÖREVLİYİM"

Şahin, "Ben cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim hem de camideki vaazlarımda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda vatandaşı uyarırken, kızımın başına böyle bir olay geliyor. Biz gidip, bu kişi hakkında şikayetçi olduk" dedi.