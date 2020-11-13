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Diyarbakır’da yüzüne tükürülen çocuğun babası filyasyon ekinde görev alıyor

'da okuldan evine dönen 10 yaşındaki Nisa Ş.'nin yüzüne tüküren hakkında, Nisa'nın ailesi şikayetçi oldu. Nisa'nın cami imamı olan babası filyasyon ekibinden çıktı. Feytullah Şahin, "Kızımdan ne istemiş hiç bilmiyorum. Ben cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim hem de camideki vaazlarımda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda vatandaşı uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Diyarbakır’da yüzüne tükürülen çocuğun babası filyasyon ekinde görev alıyor

'da 10 yaşındaki küçük kızın okuldan evine dönerken yüzüne tükürülmesi 'yi isyan ettirmişti. Nisa'nın ailesi şikayetçi olurken, baba SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Koronavirüs salgının olduğu şu günlerde birinin yüzüne tükürmek ona mermi atmakla eşdeğer. Neden böyle yapmış, kızımdan ne istemiş hiç bilmiyorum." dedi.

"CAMİ İMAMI OLARAK FİLYASYON EKİBİNDE GÖREVLİYİM"

Şahin, "Ben cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim hem de camideki vaazlarımda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda vatandaşı uyarırken, kızımın başına böyle bir olay geliyor. Biz gidip, bu kişi hakkında şikayetçi olduk" dedi.

KAMERALARA BÖYLE YANSIMIŞTI

Diyarbakır'da 10 yaşındaki 5'nci sınıf öğrencisi Nisa Ş. okul çıkışında Kayapınar ilçesinde bir marketin önüne geldiğinde, yanına maskesiz bir yaklaşıp, onu durdurarak yüzüne tükürmüş, o anlar kameralara yansımıştı.



Dönüp tükürdüğü anı izledi

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