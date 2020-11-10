Diyarbakır’da görülmemiş pişkinlik! Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü geri dönüp görüntüsünü izlemiş

İÇERİDE 'HAYIRDIR NE OLDU, NE İZLİYORSUNUZ' DEMİŞ

Market işletmecisi Mehmet Katran, ilk görüntüleri izledikten sonra olayı tam anlamıyla çözemediğini söyledi. Devamında olan biteni net olarak ayıklayabilmek için diğer görüntüyü de izlediğini belirten Katran, "O da meğerse yan taraftan dönüş yaptı. Bana, 'hayırdır, ne oldu, ne izliyorsunuz' dedi.