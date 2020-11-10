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Diyarbakır’da görülmemiş pişkinlik! Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü geri dönüp görüntüsünü izlemiş

’da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren , bir süre sonra geldiği bölgede bulunan markette işletmecinin o anı güvenlik kamerasından izlediğini gördü. Kendini tanıtmayan kız, işletmeciyle birlikte hiçbir şey yapmamış gibi küçük kıza tükürdüğü anı izledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Diyarbakır’da görülmemiş pişkinlik! Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü geri dönüp görüntüsünü izlemiş

Olay, geçtiğimiz cuma günü okul çıkış saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarındaki marketin önünde yaşanmıştı.

Diyarbakır’da görülmemiş pişkinlik! Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü geri dönüp görüntüsünü izlemiş DİYARBAKIR’DA GÖRÜLMEMİŞ PİŞKİNLİK! YOLDA YÜRÜYEN KIZIN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞTÜ GERİ DÖNÜP GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLEMİŞ

İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen , okuldan çıkıp evine giden 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Bir süre sonra olayın yaşandığı bölgeye gelen genç kız, güvenlik kamerasına takılan markete girdi. Bu sırada şahsın küçük kızın yüzüne tükürme anını izleyen market işletmecisi, durumu gerçekleştiren kızın içeri giren genç olduğunu fark etmedi. Market işletmecisi, tüm bu anları olayı gerçekleştiren kızla birlikte izledi. Pişkinliğin bu kadarına da pes dedirten görüntüler güvenlik kamerasının devamı izlenirken ortaya çıktı.

İÇERİDE 'HAYIRDIR NE OLDU, NE İZLİYORSUNUZ' DEMİŞ

Market işletmecisi Mehmet Katran, ilk görüntüleri izledikten sonra olayı tam anlamıyla çözemediğini söyledi. Devamında olan biteni net olarak ayıklayabilmek için diğer görüntüyü de izlediğini belirten Katran, "O da meğerse yan taraftan dönüş yaptı. Bana, 'hayırdır, ne oldu, ne izliyorsunuz' dedi.

Ben de, yolda geçen genç kızın, küçük kızın yüzüne tükürdüğünü söyledim. Haklarını ödeyemeyeceğimiz, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın emeklerine bu tür hareketler resmen yazık ediliyor" dedi.

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