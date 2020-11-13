13 Kasım 2020, Cuma
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Bakanlık harekete geçti! Mide bulandıran görüntü...

Sosyal medyada yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen 'çürük meyvelerden ' görüntüsü büyük tepki çekmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı görüntülerin ardından harekete geçti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020
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Bakanlık harekete geçti! Mide bulandıran görüntü...

TARIM ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yayınlanan ve yapılacağı iddia edilen çürük elmaların bulunduğu videoyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır" denildi.

Mide bulandıran görüntüler! Meyve suyundan iğreneceksiniz MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER! MEYVE SUYUNDAN İĞRENECEKSİNİZ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır.

Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır.

Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 Gıda Hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattı'na yönlendirebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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