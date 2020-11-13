Bakanlık harekete geçti! Mide bulandıran görüntü...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır.

Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır.