İzmir'de 58 yaşındaki adamın şüpheli ölümü!

Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan Erol Örün, saat 01.00 sıralarında, aniden fenalaştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Örün, yakınları tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erol Örün'ün ölümünün şüpheli bulunması üzerine, polis, soruşturma başlattı.



OTOPSİ YAPILACAK

Örün'ün ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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