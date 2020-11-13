İzmir'de 58 yaşındaki adamın şüpheli ölümü!
Bornova ilçesinde, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Erol Örün yaşamını yitirdi. Erol Örün'ün şüpheli ölümü, yapılacak otopsiyle aydınlanacak.
YAŞAM DHA
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Örün, yakınları tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erol Örün'ün ölümünün şüpheli bulunması üzerine, polis, soruşturma başlattı.
Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan Erol Örün, saat 01.00 sıralarında, aniden fenalaştı.
HAYATA VEDA ETTİ
Örün, yakınları tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erol Örün'ün ölümünün şüpheli bulunması üzerine, polis, soruşturma başlattı.
OTOPSİ YAPILACAK
Örün'ün ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.
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