13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 58 yaşındaki adamın şüpheli ölümü!

İzmir'de 58 yaşındaki adamın şüpheli ölümü!

Bornova ilçesinde, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki yaşamını yitirdi. Erol Örün'ün , yapılacak otopsiyle aydınlanacak.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
ABONE OL
İzmir'de 58 yaşındaki adamın şüpheli ölümü!

Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan Erol Örün, saat 01.00 sıralarında, aniden fenalaştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Örün, yakınları tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erol Örün'ün ölümünün şüpheli bulunması üzerine, polis, soruşturma başlattı.

OTOPSİ YAPILACAK

Örün'ün ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA