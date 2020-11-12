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Termal kameralar devreye alındı! İstanbul'da 'sigara denetimi'

Son dakika haberi... Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eminönü Meydanı’nda termal kameralı drone ile sigara yasağı denetimi yaptı. Öte yandan ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Termal kameralar devreye alındı! İstanbul'da 'sigara denetimi'

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri artan korona virüs vakaları ve İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalar kapsamında Eminönü'nde denetimi gerçekleştirdi. Denetimde termal kameralı polis droneları kullanıldı.

Termal kameralar devreye alındı! İstanbul'da 'sigara denetimi' TERMAL KAMERALAR DEVREYE ALINDI! İSTANBUL'DA 'SİGARA DENETİMİ'

Polis Drone Pilotu Necat Kalkan'ın kullandığı termal kameralı drone ile ateşi yüksek olan kişiler tespit edildi. Meydanda maskesiz ve sigara içen kişiler drone ile belirlenerek uyarılar yapıldı.

Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

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