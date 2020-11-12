12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış ceset bulundu

İstanbul'da İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış ceset bulundu

Büyükçekmece'deki 'nde parçalanmış halde ceset bulundu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen , bağlı ekipleri ve Jandarma cansız bedenin kime ait olduğunu araştırıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
İstanbul'da İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış ceset bulundu

Büyükçekmece 'nde çalışanlar su arıtma bölümündeki su kanalı içinde belden aşağısı olan ceset parçası gördü.

İstanbul'da İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış ceset bulundu İSTANBUL'DA İSKİ AHMEDİYE ATIKSU TERFİ MERKEZİ'NDE PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine , bağlı ekipleri ve Jandarma geldi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin diğer kısımlarını bulmak için çalışma yaparken, cansız bedenin kime ait olduğu da araştırılıyor.

Olay yerinde bir görüntü

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA