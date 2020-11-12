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Taksim’de “sigara yasağı” denetimde ilginç bahane: İçmiyordum kokusunu alıyordum

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge sonrası ekipler kalabalık caddelerde sigara denetimine çıktı. ’de üzerinde yapılan denetimde sigara içerken yakalanan bir vatandaşın, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Taksim’de “sigara yasağı” denetimde ilginç bahane: İçmiyordum kokusunu alıyordum

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklanmasının ardından üzerinde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

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Denetimde sigara içerken yakalanan bir vatandaşın, "İçmiyordum kokusunu alıyordum" demesi pes dedirtti. Cadde üzerinde maske takmayan ve sigara içen kişilere 900 TL idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin de katıldığı denetimlerde, maskesini indiren veya takmayan vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900 TL idari para cezası kesildi.



"İÇMİYORDUM KOKUSUNU ALIYORDUM"

Denetimler kapsamında sigara içerek İstiklal Caddesinde dolaşan bir genç, polisi görünce maskesini kapattı. Ancak sigarayı atmayan genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı.

Polisin durdurduğu gencin sigarayı attıktan sonra, "İçmiyordum kokusunu alıyordum" demesi pes dedirtti. Gence ve arkadaşlarına 900 TL para cezası kesildi. Cadde üzerinde maskesiz dolaşan 4 yabancı uyruklu ise uyarıldıktan sonra maske taktılar. Turistlere de idari para cezası uygulandı.

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