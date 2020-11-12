Taksim’de “sigara yasağı” denetimde ilginç bahane: İçmiyordum kokusunu alıyordum

Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin de katıldığı denetimlerde, maskesini indiren veya takmayan vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900 TL idari para cezası kesildi.