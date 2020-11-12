İstanbul'da koronavirüs denetimi! İlk cezalar yazıldı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi. Bu kapsamda Beyoğlu'nda polis aracı ve drone ile sigara yasağı anons edilerek denetim yapıldı. Yasağa uymayanlara ceza yazıldı.
YAŞAM DHA
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Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.
Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı.