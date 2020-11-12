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İstanbul'da koronavirüs denetimi! İlk cezalar yazıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliklerine " Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi. Bu kapsamda 'nda ve drone ile sigara yasağı anons edilerek denetim yapıldı. Yasağa uymayanlara ceza yazıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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İstanbul'da koronavirüs denetimi! İlk cezalar yazıldı

Solunum yoluyla kolayca bulaşan salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren 'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 'nde ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı.

Yasağa uymayanlar tespit edilerek para cezası kesildi. Ceza yazılan kişiler "Yasaktan haberimiz yoktu. Artık dikkat edeceğiz" dedi.

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