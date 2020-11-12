Kahramanmaraş'ta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor adliyede

MUAYENE, DİŞ ÇEKİMİ, KÜRTAJ, BOTOKS VE İLAÇ SATIŞI

Polis, baskına karşı güvenlik kamerası da takılan kaçak klinikleri açan H.A., S.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D.'nin muayene dışında diş çekimi, kürtaj ve botoks yapıp, ilaç sattıkları tespit etti.