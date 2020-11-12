Kahramanmaraş'ta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor adliyede
Kahramanmaraş'ta açtıkları kaçak kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yaparken, polisin düzenlediği operasyonla 5 milyon liralık ilaçla yakalanan Suriyeli 7 doktor, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
YAŞAM DHA
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Kahramanmaraş'ta, Suriyelilerin açtığı kaçak kliniklere, salı günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. 5 milyon liralık ilacın ele geçirildiği operasyonda Suriyeli 6 doktor, gözaltına alındı.
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Şüphelilerin sorguları devam ederken, operasyonu genişleten ekipler, tespit ettikleri başka kaçak kliniğe daha operasyon düzenleyerek, 1 doktoru daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları ise tamamlandı.
Sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.