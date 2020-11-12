Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü! Tuba son yolculuğuna uğurlandı





"BİRLİKTE YAŞADIKLARI DOĞRU DEĞİL"

Cenaze töreninde birbirine destek olmaya çalışan baba Murat ve anne Okşan Tokbaş, bazı basın organlarında yer alan Tuba ile katilinin birlikte yaşadığı şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Acılı anne konuşmakta güçlük çekerken, baba Murat Tokbaş ise "Kızım ile katilin birlikte yaşadıkları doğru değil. Kızım tek başına yaşıyordu. Yaklaşık 1,5 aylık bir arkadaşlıkları vardı. Katil, kızımın odasına nasıl girdi ve neler yaşandı bilmiyoruz. Yapılacak araştırma sonucu belli olacak. Kızını kaybetmiş bir baba olarak, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.