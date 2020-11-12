12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 40 yıldır hizmet veriyordu! Çamlıca'daki son kulenin de sökümüne başlandı

40 yıldır hizmet veriyordu! Çamlıca'daki son kulenin de sökümüne başlandı

TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümünde sona gelindi. Hala ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki verici kulesinde de söküm çalışmalarına başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
40 yıldır hizmet veriyordu! Çamlıca'daki son kulenin de sökümüne başlandı

'da elektronik olarak hizmet vermeye başlayan Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesiyle birlikte Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan onlarca antenin sökümü bitti.

Hala ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki verici kulesinde de söküm çalışmalarına başlandı.

Özel olarak getirilen dev vinçler kullanılarak yapılan söküm çalışmalarında sona gelindi. Kulenin sökümü havadan görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA