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Dünya Sağlık Örgütü'den Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V için flaş karar

, Rus ‘Sputnik V’ corona aşısını gerekli kriterleri karşılaması durumunda acil kullanım için önerilen aşılar listesine alacağını belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Dünya Sağlık Örgütü'den Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V için flaş karar

, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus 'Sputnik V' aşısının gerekli kriterleri karşılaması durumunda acil kullanım için önerilen aşılar listesine alınacağını kaydetti.

"DSÖ SONUÇLARI AÇIK BİR ŞEKİLDE YAYINLAYACAKTIR"

basın servisinden yapılan açıklamada "DSÖ, Sputnik V'nin acil kullanım listesine dahil edilmesi için başvuruda bulunma isteği üzerine Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile temasa geçti ve Sputnik V aday aşısına ilişkin verileri sabırsızlıkla bekliyor. Değerlendirme için gönderilecek ürünün listeye dahil edilme kriterlerini karşıladığı tespit edilirse, DSÖ sonuçları açık bir şekilde yayınlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Aşı üreticisi tarafından ön yeterlilik için sunulan verilerin ve ilacın acil kullanım listesine alınma sürecinin gizli bilgiler kategorisinde olduğu vurgulanan açıklamada, sunulan verilerin değerlendirilmesi süresinin, ürünün kalitesi ve DSÖ kriterlerini ne kadar karşıladığına bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca DSÖ'nün henüz acil kullanım için hiçbir Kovid-19 aşı adayının ön yeterliliğini değerlendirmeye almadığı kaydedildi.

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