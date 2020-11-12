Dünya Sağlık Örgütü'den Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V için flaş karar

"DSÖ SONUÇLARI AÇIK BİR ŞEKİLDE YAYINLAYACAKTIR"

DSÖ basın servisinden yapılan açıklamada "DSÖ, Sputnik V'nin acil kullanım listesine dahil edilmesi için başvuruda bulunma isteği üzerine Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile temasa geçti ve Sputnik V aday aşısına ilişkin verileri sabırsızlıkla bekliyor. Değerlendirme için gönderilecek ürünün listeye dahil edilme kriterlerini karşıladığı tespit edilirse, DSÖ sonuçları açık bir şekilde yayınlayacaktır" ifadelerine yer verildi.