İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, adrese gelen Hasan Yavuz'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olena N., ise oğlu ile birlikte polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, adrese gelen Hasan Yavuz'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olena N., ise oğlu ile birlikte polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.