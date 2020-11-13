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İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir otelde oğlu ile birlikte kalan şahıs, eski karısı ile birlikte oğlunu görmeye gelen kişiyle aralarında çıkan tartışma sonucu, önce eski eşinin arkadaşını silahla vurdu, ardından etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Olay, Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerinde bulunan bir otelin otopark kısmında meydana geldi.

İddiaya göre, Kasım'ın 9'unda oğlu ile birlikte otele yerleşen Fatih Narin'i (46), 2017 yılında boşanmış olduğu eski eşi Olena N (38) ve yanında bulunan arkadaşı Hasan Yavuz (51) ziyarete geldi.

İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Bir süre otelin lobisinde oturan şahıslar, daha sonra konuşmak için otelin otopark kısmına geçti.

İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Burada Fatih Narin ile Hasan Yavuz arasında tartışma çıktı.

İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Çıkan tartışma sonucunda Narin, yanında bulunan tabanca ile önce Yavuz'a ateş etti, ardından da tabanca ile kendisine ateş ederek intihar etti.

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İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Narin ve Yavuz'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, adrese gelen Hasan Yavuz'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olena N., ise oğlu ile birlikte polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, adrese gelen Hasan Yavuz'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olena N., ise oğlu ile birlikte polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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