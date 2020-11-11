Ankara Siteler'de yangın | İlk görüntüler A Haber'de...
Son dakika haberleri... Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı.
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Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri söndürme işlemlerinin ardından soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni ise yapılacak soruşturma sonrası belli olacak.