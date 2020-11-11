11 Kasım 2020, Çarşamba
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Ankara Siteler'de yangın | İlk görüntüler A Haber'de...

Son dakika haberleri... 'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Ankara Siteler'de yangın | İlk görüntüler A Haber'de...

Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri söndürme işlemlerinin ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak soruşturma sonrası belli olacak.

Son dakika: Ankara Sitelerde korkutan yangın | İlk görüntüler A Haberde... ANKARA SİTELER'DE KORKUTAN YANGIN | İLK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE...

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