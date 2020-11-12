Sinop’ta silahlı kavga: 1 ölü
Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada Yaşar Kırık isimli bir vatandaş vurularak yaşamını yitirdi. Kırık’ın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Sinop'a bağlı Başsökü köyünde Hamdi Kırık (51) ile akrabası Yaşar Kırık (49) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla vurulan Yaşar Kırık, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kırık'ın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Hamdi Kırık jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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