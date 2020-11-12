12 Kasım 2020, Perşembe
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Sinop’ta silahlı kavga: 1 ölü

’un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada isimli bir vatandaş vurularak yaşamını yitirdi. Kırık’ın cenazesi, incelemenin ardından morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2020
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Sinop’ta silahlı kavga: 1 ölü

Sinop'a bağlı Başsökü köyünde Hamdi Kırık (51) ile akrabası Yaşar Kırık (49) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla vurulan Yaşar Kırık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırık'ın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Hamdi Kırık jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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