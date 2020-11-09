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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yaban hayatın en tehlikelisi! Nesli Türkiye'de koruma altındaydı! Kazada öldü Yaban hayatın en tehlikelisi! Nesli Türkiye'de koruma altındaydı! Kazada öldü Türkiye'de yaban hayatın en önemli canlılarından olan Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Çizgili Anadolu Sırtlanı, belgesel yapımcıları tarafından bile görüntülenmesi en zor olan yırtıcıların başında geliyordu. Şanlıurfa-Birecik ilçesine bağlı Divriği Mahallesi yakınlarında yola inen bir Çizgili Anadolu Sırtlanı, kazada öldü... Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:37
Olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Görüntülenmesi dahi çok zor olan Çizgili Anadolu Sırtlanı, meydana gelen kazada öldü.
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İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araç, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çizgili Anadolu Sırtlanı'na çarptı. Sürücü kaçarken, sırtlan kaza yerinde öldü.
Yoldaki sırtlanı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Sırtlan ise incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından götürüldü.