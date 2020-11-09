Yaban hayatın en tehlikelisi! Nesli Türkiye'de koruma altındaydı! Kazada öldü

Türkiye'de yaban hayatın en önemli canlılarından olan Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada öldü. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Çizgili Anadolu Sırtlanı, belgesel yapımcıları tarafından bile görüntülenmesi en zor olan yırtıcıların başında geliyordu. Şanlıurfa-Birecik ilçesine bağlı Divriği Mahallesi yakınlarında yola inen bir Çizgili Anadolu Sırtlanı, kazada öldü...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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