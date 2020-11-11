Başkan Erdoğan talimatı verdi! Esnek çalışma paketten çıkarıldı...

Esnek çalışmada son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyledi. 25 yaş altında ve 50 yaş üstündekiler için belirli süreli iş sözleşmelerinin iki yıla kadar koşulsuz yapılmasının yolunu açan düzenlemeye sendikaların yanı sıra AK Parti milletvekillerinden de itirazlar gelmişti.