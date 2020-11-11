11 Kasım 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Esnek çalışma paketten çıkarıldı...

Son dakika haberine göre; ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin pakette yer alan esnek çalışma düzenlemesinin Başkan 'ın talimatları doğrultusunda paketten çıkartılması kararı alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Esnek çalışma paketten çıkarıldı...

Esnek çalışmada son sözü Başkan söyledi. 25 yaş altında ve 50 yaş üstündekiler için belirli süreli iş sözleşmelerinin iki yıla kadar koşulsuz yapılmasının yolunu açan düzenlemeye sendikaların yanı sıra milletvekillerinden de itirazlar gelmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Başkan Erdoğan, görüşleri dinledikten sonra taraflarla görüşülerek konunun sonuca sağlanmasını talimatı verdi. Dün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, Türkİş ve Hak-İş başkan ve temsilcileriyle bir toplantı yaptılar.

Toplantıda, iki maddenin düzenlemeden çıkartılması kararlaştırıldı.

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