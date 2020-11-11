İstanbul'da akılalmaz olay! ‘Öldü’ denilen çocuktan 34 yıl sonra haber var...





'EVLADIMI TANIMAK İSTİYORUM'

Mustafa Kantar, SABAH'a şunları söyledi: "O dönem imkânlarımız yoktu. Çocuk doğdu. 'İki hafta burada kalacak' dediler. Biz de evimize gittik. Hastaneye sık sık gidip gelemedik. Telefonla arayıp durumunu soruyorduk. Necla adında bir hemşire vardı. Bizi de ağabeyimin arkadaşı aracılığıyla önceden tanırdı. O, sürekli bebeğin durumunun iyi olduğunu, sağlığına kavuşacağını söyledi. İki hafta sonra hastaneye gittiğimizde ise bize bebeğin öldüğünü söylediler. Cenazemizi istediğimizde ise, 'Biz onu gömeriz, size gerek yok' deyip vermediler. O olay öyle kapandı gitti. Şimdilerde 4 evladım var. Geçen ay o hemşire ile ortak arkadaşımıza denk geldim. Hemşire o dönem hastaneden bir bebek almış ve işi bırakıp Bursa'ya yerleşmiş. Anlattığı tarih, günü gününe uyuyor. Benim evladım hayatta ve Bursa'da şimdi ticaretle uğraşıyormuş. Adresini bulmak istiyorum. Ben bir ize ulaşamıyorum. Hastaneden de bilgi alamadım. Yetkililerden yardım istiyorum. Evladım nasıl biri, iyi mi kötü mü, ne yapar, yüzü nasıl bilmek istiyorum..."

Sabah