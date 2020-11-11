Nazmi Mete Cantürk'ten FETÖ'cülere vize kıyağı! Tek tek ortaya çıktı...

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk, 27 Ekim'de "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 2,5 ay hapse çarptırılmıştı. Cantürk'e verilen cezanın gerekçesi yazıldı.

24 sayfalık gerekçeli kararda, Cantürk'ün 2008-2017 arasında Yurt Atayün, Ömer Köse gibi birçok FETÖ'cü emniyet müdürü ve FETÖ yöneticisiyle yoğun olarak görüştüğü tespiti yer aldı.

Cantürk'ün FETÖ ile bağı tek tek anlatıldı:

Cantürk Gezi Parkı eylemcilerinin çadırlarının yakılması talimatını vererek, olayların tırmanmasına yol açan dönemin FETÖ'cü İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, Gülen'in firari avukatı Mehmet Kadir Filizer ve Kimse Yok Mu Derneği'nden Nurettin Demir ile görüştüğü belirlendi.

Gülen'i ABD'ye ziyarete gideceklere vize işlemlerinde kolaylık sağladı.

FETÖ'ye müzahir vakıf, dernek ve kuruluşlara ciddi maddi yardımda bulundu.

SABAH