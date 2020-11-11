Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bu yollar kapalı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar 11 Kasım Çarşamba (Bugün) saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak. İşte 11 Kasım trafiğe kapalı ve alternatif yollar...