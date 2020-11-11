11 Kasım 2020, Çarşamba
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Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bu yollar kapalı

'da düzenlenecek olan Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için ve Üsküdar'da bazı yollar Çarşamba (Bugün) saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak. İşte bugün İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar...

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Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bu yollar kapalı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için ve Üsküdar'da bazı yollar Çarşamba (Bugün) saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak. İşte 11 Kasım trafiğe kapalı ve alternatif yollar...

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)

Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, karşısı kapama noktası (Akım yan yola verilecektir.)

Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)

Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Açıklamada 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Kısıklı Caddesi, üzerinden D 100 kuzey yola katılım,

Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım,

Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım,

Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım,

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi."

ALTERNATİF YOLLAR


, , Avrasya Tüneli, ve Nuhkuyusu Caddesi'nin alternatif yollar olacağı belirtildi.

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