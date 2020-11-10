Samsun'da acı olay! Gelini evden kaçınca intihar etti

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, oğlu Nihat Çağan'ın eşi olan gelini Seher Çağan 5 gün önce evden kaçtığı öğrenilen Zeynep Çağan (56) üzüntüsünden girdiği bunalım sonucu kendini evinin tavanına iple astı. 4 çocuk annesi Zeynep Çağan olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynep Çağan'ın eşi Necip Çağan eşi ile 28 yıldır mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirterek, karısının gelininin 5 gün önce evden kaçması sonucu gurur meselesi yapıp bundan dolayı hayatına son verdiğini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.