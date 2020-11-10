10 Kasım 2020, Salı
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Samsun'da acı olay! Gelini evden kaçınca intihar etti

Samsun'da gelini 5 gün önce evden kaçan kadının gurur meselesi yapıp kendini evinde asarak intihar ettiği iddia edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Samsun'da acı olay! Gelini evden kaçınca intihar etti

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, oğlu Nihat Çağan'ın eşi olan gelini Seher Çağan 5 gün önce evden kaçtığı öğrenilen Zeynep Çağan (56) üzüntüsünden girdiği bunalım sonucu kendini evinin tavanına iple astı. 4 çocuk annesi Zeynep Çağan olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynep Çağan'ın eşi Necip Çağan eşi ile 28 yıldır mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirterek, karısının gelininin 5 gün önce evden kaçması sonucu gurur meselesi yapıp bundan dolayı hayatına son verdiğini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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