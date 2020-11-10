Hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika kararları arasında en çok merak edilen ise sokağa çıkma yasağı oluyor. İşte, hangi illere yasak geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte saatler...