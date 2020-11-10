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Hatay’da jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Hatay’da jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs yakalandı

ekipleri, dün Antakya-İskenderun Karayolu üzerindeki Ovakent Mahallesi girişinde kontrol noktası oluşturdu.

Hatay’da jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs yakalandı HATAY’DA JANDARMANIN ÖNÜNDEN GEÇERKEN TABANCALI POZ VEREN ŞAHIS YAKALANDI

Otomobiliyle kontrol noktasından geçen bir kişi ise elinde tuttuğu tabancayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip, paylaştı.

Tepkilere neden olan paylaşımın ardından soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyruklu M.K. olduğu saptanan şüpheliyi, yakalayarak, gözaltına aldı.

ise konuyla ilgili açıklama yaparak, M.K.'nin, göçmen kaçakçılığı ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından sabıkalı olduğunu bildirdi.

Açıklamada "Video görüntülerindeki diğer şahısların ise Suriye uyruklu V. ve A. isimli şahıslar olduğu, iki şahsın kimliksiz olmaları nedeniyle 20 gün önce sınır dışı edildikleri öğrenilmiş olup, bu şahısların açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir. Bu konuda vatandaşlarımızın sağduyulu duruşundan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

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