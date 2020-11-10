Yerli hamsi tezgahlara indi fiyatlar geriledi! Bir günde kilosu 30 liradan 10 liraya düştü

Konuyla ilgili açıklama yapan balıkçı Mert Kanal, "Hamsi dün 30 liraydı. Hamsi Sinop'ta çıktığı zaman otomatikman fiyatı düşüyor. Çünkü nakliyesi olmuyor, işçiliği olmuyor. Bize ucuza geldiği için de biz de ucuza satıyoruz. Bugün yaklaşık 500 kasa civarında hamsi yakaladık. Hamsinin bol olup olmayacağı şu anda tam belli değil bu hafta içinde hamsinin durumuna göre belli olur" dedi.