Antalya’da icra takibi başlatılınca silahıyla intihar teşebbüsünde bulundu

Ekipler, yaklaşık 1 saat boyunca H.Ç.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve namluyu zaman zaman boynuna ve başına dayayan H.Ç., sorunun çözülmesi sözünü veren bir iş insanı ve polis tarafından ikna edildi.