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Antalya’da icra takibi başlatılınca silahıyla intihar teşebbüsünde bulundu

'da, bayilik yöntemiyle aldığı iş yerine usulsüz 126 bin lira icra takibi yapıldığını iddia eden H.Ç. (35), tabancayla intihara kalkıştı. Havaya ateş eden, namluyu boynuna ve başına dayayan H.Ç., 1 saatin sonunda ikna edildi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Antalya’da icra takibi başlatılınca silahıyla intihar teşebbüsünde bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. H.Ç., bayilik yöntemiyle aldığı iş yerinin tüm borcunu bitirmesine rağmen 126 bin liralık çıkarılıp, icra takibi başlatılınca bunalıma girdi.

Antalya’da icra takibi başlatılınca silahıyla intihar teşebbüsünde bulundu ANTALYA’DA İCRA TAKİBİ BAŞLATILINCA SİLAHIYLA İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU

Elinde tabancayla iş yerinden çıkan H.Ç., havaya ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1 saat boyunca H.Ç.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve namluyu zaman zaman boynuna ve başına dayayan H.Ç., sorunun çözülmesi sözünü veren bir iş insanı ve polis tarafından ikna edildi.



Tabancasını polislere teslim eden H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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