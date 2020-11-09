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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Son dakika haberleri... 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 194 kişiye para cezası verildi. yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1487 iş yeri denetlendi, 19 bin 295 kişi kontrol edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020
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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1487 iş yeri denetlendi, 19 bin 295 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 19, maske takma kuralına uymayan 162, sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

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