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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı | 8 Kasım Pazar

haberi... , covid19.saglik.gov.tr adresinden 'nin günün koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı | 8 Kasım Pazar

SON DAKİKA HABERİ: , covid19.saglik.gov.tr adresinden 'nin günün koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın." mesajını verdi.

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