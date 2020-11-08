Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı | 8 Kasım Pazar

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günün koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.

