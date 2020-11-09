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Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı

'de yolun ortasında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen sonrası takside hasar oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2020
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Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda takside çıktı.

Seyir halindeki 34 TAB 13 plakalı taksinin sürücüsü, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek aracını durdurdu.

Alev alan taksideki yangına, sürücü ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Yapılan müdahale etkisiz kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle takside hasar oluştu.

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